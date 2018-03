Hrvaški taksisti s kazensko ovadbo nad ministra zaradi Uberja

Zagreb, 6. marca - Hrvaški taksisti so danes v Splitu kazensko ovadili hrvaškega ministra za morje, promet in infrastrukturo Olega Butkovića in njegovih šest sodelavcev zaradi zlorabe položaja in pooblastil glede delovanja ameriške družbe Uber. Na ministrstvu odgovarjajo, da gre za pritisk med pripravo novega zakona o prevozu v cestnem prevozu.