Avstrija krepi medsosedske vezi s Slovenijo s knjižnim paketom

Ljubljana, 6. marca - V Trubarjevi hiši literature se je danes sklenila 17. dobrodelna akcija Podarimo knjige. Avstrijska veleposlanica Sigrid Berka in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu Ivan Olip sta različnim slovenskim dobrodelnim, socialnim, kulturnim in izobraževalnim ustanovam podarila knjige slovenskih in avstrijskih avtorjev v vrednosti 50.000 evrov.