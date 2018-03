Povprečni slovenski študent ima 24 let

Ljubljana, 12. marca - Nedavno objavljeno novo poročilo mednarodnega projekta Evroštudent prinaša primerjalne podatke o socialni razsežnosti visokega šolstva v Evropi ter omogoča vpogled v socialne in ekonomske pogoje študentov v 28 državah. Najmanj polovica študentov v večini držav je mlajša od 25 let, tudi v Sloveniji je njihova povprečna starost 24 let.