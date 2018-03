Mineva 60 let od smrti pesnice Lili Novy

Ljubljana, 7. marca - Danes mineva 60 let od smrti pesnice in prevajalke slovenskega rodu Lili Novy (1885-1958). Sprva je pisala pesmi v nemščini, od leta 1933 pa objavljala svoje pesmi v slovenščini. Njene pesmi so polne impresij, erotike in tematiziranja občutij nesreče. Zbirka Temna vrata (1941) je edina, ki je izšla za časa njenega življenja.