Pariški Louvre pripravil razstavo v Iranskem nacionalnem muzeju

Teheran, 7. marca - V Iranskem nacionalnem muzeju v Teheranu je na ogled razstava, ki jo je pripravil pariški muzej Louvre. Na njej je predstavljenih 50 umetnin iz pariškega muzeja, od 2400 let stare egiptovske sfinge in poprsja rimskega cesarja Marka Avrelija, pa do risb nizozemskega umetnika Rembrandta van Rijna in francoskega umetnika Eugana Delacroixa.