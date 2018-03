DeSUS danes začenja formalne predvolilne aktivnosti

Ljubljana, 7. marca - Stranka DeSUS bo danes začela formalne predvolilne aktivnosti. Izvršni odbor in svet stranke bosta med drugim obravnavala predlog imenovanja volilnega štaba, okvirni finančni načrt in izhodišča za volilni program. Slednjih sicer danes še ne bodo potrdili, znano in pričakovano pa je, da bo na prvem mestu poprava krivic upokojencem.