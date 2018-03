Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 6. marca - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,43 odstotka. Skupni promet je znašal 589.000 evrov. Najprometnejše so bile delnice Telekoma Slovenije s 182.000 evrov in Petrola s 134.000 evrov prometa, ki so pridobile po okoli pol odstotka.