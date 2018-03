Del sredstev EU za drugi tir bi lahko namesto 2TDK črpala direkcija za infrastrukturo

Ljubljana, 6. marca - Slovenija je Evropski komisiji predlagala prenos pravice do porabe evropskih sredstev, ki so namenjena pripravljalnim delom za drugi tir, iz projektnega podjetja 2TDK na Direkcijo RS za infrastrukturo (Drsi). Na ta način bi lahko po besedah državnega sekretarja Jureta Lebna "rešili" sredstva, ki jih 2TDK zaradi sodnih postopkov še ne more črpati.