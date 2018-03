Rusija nima informacij v zvezi z incidentom z bivšim ruskim vohunom

Moskva/London, 6. marca - Ruske oblasti so danes sporočile, da nimajo nobenih informacij v zvezi z nekdanjim ruskim vohunom Sergejem Skripalom, ki so ga našli nezavestnega v britanskem Salisburyju in je v kritičnem stanju. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov je ob tem dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati v preiskavi.