Ženski lobi Slovenije z ustanovitvijo koalicije za sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 6. marca - Ženski lobi Slovenije ustanavlja koalicijo za dolgotrajno oskrbo, v katero vabi različne organizacije in zainteresirano javnost. V času predvolilne kampanje bodo vse stranke pozvali, naj se opredelijo do predlogov in izhodišč za zakon o dolgotrajni oskrbi. Poleg tega od njih pričakujejo zavezo, da bodo ta zakon sprejeli že v prihodnjem letu.