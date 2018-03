Zaradi snega na cestah številne zapore in zastoji

Ljubljana/Maribor, 6. marca - Zaradi snega, ki je čez noč zapadel v večjem delu Slovenije, na cestah prihaja do številnih zapor in zastojev. Najhuje je na štajerski avtocesti, ki je bila danes zaprta že trikrat, nazadnje med izvozom in uvozom Celje zahod v smeri proti Mariboru. Tam so sicer posledice prometne nesreče že odstranili in cesto znova odprli za promet.