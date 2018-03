Zunanji ministri baltskih držav v Washingtonu posvarili pred rusko nevarnostjo

Washington, 6. marca - Zunanji ministri treh baltskih držav, Estonije, Latvije in Litve, Sven Mikser, Edgar Rinkevics in Linas Linkevicius, so se v ponedeljek sestali z visokimi predstavniki ameriške administracije, vključno z ameriškim državnim sekretarjem Rexom Tillersonom. Ob tem so Zahod pozvali, naj ne bo naiven glede ruskih groženj.