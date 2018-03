V Dolenjskem muzeju razstava donacij in pridobitev Razkošje novosti

Novo mesto, 6. marca - V mali dvorani Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi od 18. uri odprli razstavo Razkošje novosti z donacijami in pridobitvami, ki so jih predlani in lani dobili od družbe Terme Krka in Gimnazije Novo mesto. Predstavili bodo podarjene grafike Božidarja Jakca in Andreja Jemca ter učbenike in herbarije. Razstava bo na ogled do 5. maja.