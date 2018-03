V Kranju razstava del akademskega slikarja Franca Vozlja

Kranj, 6. marca - Gorenjski muzej drevi ob 18. uri v Mestni hiši v Kranju odpira razstavo del akademskega slikarja Franca Vozlja, ki se je uveljavil kot eden najbolj zanimivih predstavnikov domačega figuralnega slikarstva. Njegova dela, ki so nastala med letoma 2010 in 2018, bodo na ogled do 4. aprila.