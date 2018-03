Danes pričakovati več poškodb zaradi padca na ledu

Ljubljana, 6. marca - Glede na vremensko napoved in prehajanje snega v dež lahko danes pričakujemo več poškodovanih zaradi padca na ledu, so sporočili iz UKC Ljubljana. Zdravniki zato opozarjajo na previdnost tako v prometu kot pri hoji. V primeru lažjih poškodb gležnja in sklepa predlagajo presojo, ali je res nujen obisk urgence, saj lahko pomaga tudi lečeči zdravnik.