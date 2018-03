V NUK predstavitev knjižne umetnosti na Hrvaškem od srednjega veka do danes

Ljubljana, 6. marca - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo opoldne odprli razstavo Knjižna umetnost na Hrvaškem. Razstava, ki jo je pripravila Nacionalna in univerzitetna knjižnica v Zagrebu, kronološko predstavi izdelavo in opremo knjig na Hrvaškem od srednjega veka do danes. Združuje rokopisne in tiskane knjige z raznovrstno tematiko in vsebino.