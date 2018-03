V Novem mestu podjetniški izzivi za mlade

Novo mesto, 6. marca - Razvojni center Novo mesto bo s sodelovanjem dolenjskih osnovnih in srednjih šol letos pripravil tri sklope Podjetniških izzivov Dolenjske 2018, s katerimi želijo povezati gospodarstvo, šolstvo, prenos zamisli in znanja ter spodbuditi podjetništvo med mladimi. Prvega od treh sklopov bodo v novomeški Ekonomski šoli začeli danes in ga končali aprila.