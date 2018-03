Tedenska napoved - rekreacija od 6. do 12. 3.

IZBRANI DOGODKI

4. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton

To je tvoje najljubše srečanje, ki ga že dolgo čakaš. To je skupina prijateljev, ki te žene naprej in porine čez rob. To je skupnost, ki s teboj slavi tvoje osebne zmage. Tukaj ne gre samo za tek. Tukaj gre za preobrazbo v boljšo osebnost. To je tisto, kar iščeš. Kot masaža, ki boli in ugaja obenem. To je pričakovanje, ki vas vznemirja. To je bolečina, ki vas dela močnejše. Imaš to. Ne boš sam. Tam bomo. Zate. To je zabava, z resnim ritmom. To so PRIPRAVE 2018. Četrti skupinski tek bo v soboto. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

22. šolski planiški maraton in šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku

Šolski maraton, ki naj bi se po prvotnem načrtu odvijal na Pokljuki, po novem pa bo potekal v Planici, ne zadeva le šolarje, ampak je program namenjen tudi staršem in starim staršem sodelujočih otrok ter tudi rekreativnim ljubiteljem Planice in dejavnosti na dogodku. Dogajanje se bo začelo v soboto ob 9. uri, uživali pa boste lahko na planinskem pohodu ali pohodu s tekaškimi smučmi v Tamar ter krpljanju. Informacije: Nenad Pilipovič, 04 572 94 76, nenad.pilipovic@guest.arnes.si; www.osgorje.si

16. gorski tek na Murovico

ŠD Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri Dolskem in TD Dolsko v nedeljo vabi vse ljubitelje rekreacije, da se povzpnejo na hrib, ki bdi nad občino, na Murovico. Ne glede na to, ali se odločite za tek ali pohod, bomo poskrbeli, da se boste dobro razmigali in uživali na najbolj strmi poti do vrha. Za najboljše tekače v treh moških in treh ženskih kategorijah bomo pripravili zaslužene nagrade. Informacije: http://dol.si/vsi-dogodki/16-gorski-tek-in-pohod-na-murovico/

TOREK, 6. marca

MISLINJA - Janče (792 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RADLJE OB DRAVI - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 7. marca

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MUTA - Jožefov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

PRESERJE - Po Grosupeljski poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŽALEC - Golava (834 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 8. marca

JESENICE - Finale jeseniške občinske rekreacijske lige; košarka. Informacije: www.zsport-jesenice.si

MARIBOR - Pečke (720 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Sladki vrh - Zgornja Velka; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

PETEK, 9. marca

JESENICE - Krnsko jezero; turno smučanje. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si/

JESENICE - Turni smuk; turno smučanje. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si

PODČETRTEK - Wellness vikend v plesnih ritmih; ples - družabni. Informacije: www.plesnicoctail.si

SOBOTA, 10. marca

LJUBLJANA - Plešivica (799 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - 4. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Kriška planina (1480 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Partizanski vrh (1011 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Tečaj samovarovanja na feratah; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - GEOSS - Slivna - Pivkelj; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vrh Strmali (Ita, 2201 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Zaplana; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Možic (1602 m), Lajnar (1549 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

AJDOVŠČINA - 5. dobrodelni brevet: Pomagajmo otrokom do še lepšega otroštva; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

CERKNO - Streliški vrh (1265 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

IDRIJA - SLOvenSKI maratoni 2018: Maraton Vojsko; tek na smučeh. Informacije: www.tsk-idrija.si

KAMNIK - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Parencana; turno kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOMENDA - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Nad kraškim robom; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Porčinj pri Čedadu; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

KRMELJ - 5. tek za Sevniški pokal 2017/18; tek. Informacije: http://tekaskipokali.horuk.com/SevniskiPokal/index.asp?IzbraniIDPokala=7&IzbraniIDTekme=35

KRŠKO - Planina Uskovnica (1154 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LITIJA - Kras; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Izlet ob dnevu žena; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Robanova planina (890 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MENGEŠ - Gradiška tura (793 m); planinstvo. Informacije: Ana Kešnar, info@unikatnadarila-ana.si; http://pd-menges.si

MEŽICA - Boses Weibl (Avt); turno smučanje. Informacije: www.pdmezica.si/

NOVA GORICA - Po Krasu; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - 7. turnir za veterane in rekreativce; namizni tenis.

NOVO MESTO - Grajska gozdna učna pot Obrh; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Po 7. gričih Novega mesta; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Komna (1527 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ORMOŽ - Olimje; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POKLJUKA - 22. šolski pokljuški maraton in Šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku; tek na smučeh. Informacije: Nenad Pilipovič, 04 572 94 76, nenad.pilipovic@guest.arnes.si; www.osgorje.si

PTUJ - Najvišji vrh Slovenskih goric; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA NA POHORJU - Duh na Ostrem vrhu (855 m); pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Bistriški Vintgar - Urh - Ančnikovo gradišče; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Planina nad Vrhniko (733 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠKOFJA LOKA - Pohod po Slovenskem primorju; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Šaleška planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

TRBOVLJE - 5. netekmovalni trek po Knapovski poti; tek. Informacije: http://knapovska.blogspot.si/

TRBOVLJE - Veliko Kozje (993 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Hom (605 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ZREČE - Potepanje po Prekmurju; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

MIRNA PEČ - Vinogradniški pohod; pohodništvo. Informacije: http://drive.google.com/file/d/1XHYR0fWIuZuo_mx4QfONn6UiXvPzfnSW/view

POLJČANE - Šmihel (500 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Bistriški vintgar (1200 m); pohodništvo.

NEDELJA, 11. marca

LJUBLJANA - Obzova (Hrv, 569 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Kojnik (802 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Katarina (738 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Čemšeniška planina (1120 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si

LJUBLJANA - Turna smuka Makedonija; turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

IDRIJA - Hleviše (617 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

KAMNIK - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

LOGARSKA DOLINA - Memorial Staneta Veninška in Marka Lihtenekerja; turno smučanje. Informacije: www.grs-celje.si

LOGATEC - Hleviše (617 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Hom (605 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Ob dnevu žena; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MEDVODE - Sv. Uršula (461 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MIREN - 6. MTB Kras kros maraton; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kraskros.com

MOKRONOG - Dobrodelno kolesarjenje in pohod po obronkih občine Mokronog-Trebelno; kolesarstvo. Informacije: www.kklub-dolenjskabalanca.si

MORAVSKE TOPLICE - 15. pohod po Sladki poti; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.org

NOVA GORICA - Pohod Čukova domačija; pohodništvo. Informacije: www.ozeljan.net

NOVA GORICA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

POLHOV GRADEC - Kočevje - Ledenik; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ROGAŠKA SLATINA - Čreta (870 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

ŠKOFIJE - 7. tek Škofije tečejo; tek. Informacije: www.tekacizobale.net

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VRHNIKA - 15. pohod na Koreno; pohodništvo. Informacije: www.pgd-dglb.si/images/stories2/pdf2018/15.pohod%20PGD%20Dg-Lb%20na%20Koreno%2011.3.2018/Vabilo2.pdf

ŽALEC - Mučeniki na Bukovici; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

DOL PRI LJUBLJANI - 16. pohod na Murovico (743 m); tek. Informacije: http://dol.si/vsi-dogodki/16-gorski-tek-in-pohod-na-murovico/

DOL PRI LJUBLJANI - 16. gorski tek na Murovico; tek. Informacije: http://dol.si/vsi-dogodki/16-gorski-tek-in-pohod-na-murovico/

PONEDELJEK, 12. marca

ŠKOFJA LOKA - Po Beli krajini; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

