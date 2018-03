Vreme: Padavine bodo dopoldne večinoma ponehale

Ljubljana, 6. marca - Danes bo oblačno. Dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do večera. V severovzhodni Sloveniji se bo popoldne oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.