Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. marca - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelji odvrnili zaskrbljenost zaradi morebitne trgovinske vojne potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal uvedbo carin na jeklo in aluminij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.