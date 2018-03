Nadzorniki Darsa o poslovanju in elektronskem cestninjenju za tovorna vozila

Celje, 5. marca - Nadzorniki Darsa so se na današnji seji seznanili s prvimi informacijami o lanskih poslovnih rezultatih, ki pa jih še ne razkrivajo. Poleg tega so se seznanili z uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za tovorna vozila, ki bo uveden 1. aprila, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.