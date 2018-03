Svet ZN za človekove pravice za preiskavo dogajanja v Vzhodni Guti

Ženeva, 5. marca - Svet ZN za človekove pravice je danes odredil nujno preiskavo dogajanja v oblegani uporniški enklavi Vzhodna Guta in zahteval takojšen humanitarni dostop do območja. Tja so danes Združeni narodi sicer začeli dostavljati prve velike zaloge hrane in zdravil v več tednih, čeprav nasilje na pojenja in režimske sile nadaljujejo s silovitimi napadi.