V Minsku Slovenija s štirimi predstavniki

Ljubljana, 5. marca - V beloruski prestolnici bo od 8. do 11. marca na sporedu evropsko prvenstvo v namiznem tenisu do 21 let. Med kandidati za odličja bosta v moški konkurenci tudi aktualni slovenski državni prvak Darko Jorgič in Deni Kožul, v konkurenci deklet pa bosta slovenske barve branili Ana Tofant in Katarina Stražar.