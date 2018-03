Terme Olimia odprle prvi del prenovljene Termalije

Podčetrtek, 5. marca - Terme Olimia so v sredo odprle prvi del prenovljene Termalije, ki so ga poimenovali Termalija Family Fun, kar pomeni, da je namenjen družinam z majhnimi otroki. Kot je povedal direktor Florjan Vasle, se z novo ponudbo zdaj lahko primerjajo z avstrijskimi zdravilišči. Drugi del prenove Termalije bo dokončan do junija.