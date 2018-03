Na majskem reškem gledališkem festivalu tudi slovenski izvajalci

Zagreb, 6. marca - Na 25. mednarodnem festivalu malih scen, ki bo potekal med 4. in 11. majem na Reki, bo osem predstav, med njimi tudi Lepi dnevi v Aranjuezu v izvedbi Stalnega slovenskega gledališča v Trstu. Slovenska režiserka Mateja Koležnik prihaja z dunajskim gledališčem Theater in der Jozefstadt z Ibsenovo dramo Divja račka, so potrdili v ponedeljek na Reki.