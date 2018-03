V slovenjgraški bolnišnici dodatno omejili obiske

Slovenj Gradec, 5. marca - Iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer so prejšnji teden zaradi respiratornih obolenj obiske omejili na eno zdravo osebo, so danes sporočili, da ta omejitev še velja, dodatno pa so določili dve izjemi. Na internem oddelku so obiske prepovedali, na pediatričnem pa je ob hospitaliziranem otroku lahko prisoten zdrav starš oz. skrbnik.