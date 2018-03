SBI TOP ob skromnem prometu potonil

Ljubljana, 5. marca - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi se je iztekel v znamenju šibkega zanimanja vlagateljev, ki so sklenili za 585.000 evrov poslov. Med delnicami, vključenimi v indeks, so se ob skromnem prometu podražile le delnice Save Re in KD Group. Indeks SBI TOP je izgubil 0,37 odstotka vrednosti.