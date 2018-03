Celjski policisti zasegli pet kilogramov konoplje

Celje, 5. marca - Celjski policisti so v četrtek na avtocestnem počivališču Lopata pri kontroli voznika osebnega avtomobila odkrili pet večjih zavitkov s po kilogram konoplje. Policisti so drogo zasegli, 32-letnemu vozniku in 32-letni sopotnici pa so odvzeli prostost. Za 32-letnika je preiskovalni sodnik odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.