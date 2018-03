V zadnjih 50 letih višja temperatura zraka, pogostejši vročinski valovi in obilne padavine

Ljubljana, 5. marca - V zadnjih 50 letih prihaja v Sloveniji do sprememb podnebja, saj se je temperatura zraka dvignila za dve stopinji, veča se število vročinskih valov, pogostejša so tudi obdobja obilnih padavin, so zabeležili na Agenciji RS za okolje (Arso). Vremensko pa izstopa zadnja zima, ki je v zadnjih dneh beležila eno najhladnejših obdobij v zadnjih 20 letih.