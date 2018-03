Štrukelj: Potrebno bo še veliko volje, da bi lahko prišli do cilja

Ljubljana, 5. marca - Vladna pogajalska skupina je danes nadaljevala pogajanja s šolskim sindikatom Sviz. Ker vsebine pogajanj še vedno ne razkrivajo, so v izjavi za javnost ostali zgolj pri ocenah o napredku pogajanj. Strinjajo se, da so določen napredek dosegli, a na sindikalni strani ocenjujejo, da bo potrebno še zelo veliko volje, da bi lahko prišli do cilja.