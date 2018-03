Na posvetu SD opozorila o neenakosti v zdravstvu, pravosodju in na trgu dela

Ljubljana, 5. marca - SD nadaljuje javne posvete pred prihajajočimi volitvami, na današnjem so se dotaknili vprašanj, kako zmanjšati družbeno neenakost - predvsem na področju zdravstva, pravosodja in dela. Sogovorniki so opozorili na trend naraščajoče prekarnosti na trga dela, na vse daljše čakalne dobe v zdravstvu in na občutek nepravičnosti delovanja pravne države.