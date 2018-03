Možnost prenosa dobrih praks obravnave kroničnih bolezni iz ZD Ljubljana v Avstrijo

Ljubljana, 5. marca - Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana je ponovno gostil predstavnike avstrijskega ministrstva za zdravje, zdravstvene zavarovalnice in medicinske fakultete. Predstavili so jim koncept obravnave kroničnih bolezni in se dogovorili o možnosti prenosa dobrih praks v njihovo okolje v sklopu mednarodnih projektov, so danes sporočili iz zdravstvenega doma.