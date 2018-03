Monografija FF in AGRFT o gledališču kot sooblikovalcu medkulturnih izmenjav

Ljubljana, 5. marca - V sodelovanju med Filozofsko fakulteto (FF) ter Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Univerze v Ljubljani je nastala znanstvena monografija, ki raziskuje slovensko gledališko ustvarjalnost v 20. in 21. stoletju skozi politiko, estetiko in medkulturne izmenjave. Z 20 prispevki zapolnjuje vrzel v slovenski teatrologiji.