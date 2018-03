Na Dnevih etnografskega filma letos v fokusu gorski svet

Ljubljana, 6. marca - V Zemljepisnem muzeju se danes začenja dvodnevni festival Dnevi etnografskega filma. Letošnja izdaja v fokus postavlja gorski svet, saj imajo, kot so zapisali organizatorji, Slovenci do gora poseben odnos. Festival bo pod naslovom Živeti v gorskem svetu ponudil sedem etnografskih filmov o življenju in delu ljudi iz različnih gorskih okolij Evrope.