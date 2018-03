Začel se je evropski teden zagonskih podjetij

Ljubljana, 5. marca - Po vsej EU se je danes začel evropski teden zagonskih podjetij. Startup skupnost ga skupaj z Evropsko komisijo pripravlja tretje leto zapored, dogodki pa se bodo do petka odvili v več kot 50 državah v Evropi, Afriki, na Bližnjem Vzhodu in v Latinski Ameriki, so sporočili iz Bruslja.