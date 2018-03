Odpoklic pustnega kostuma Maršal blagovne znamke Paw Patrol

Ljubljana, 5. marca - Zdravstveni inšpektorat RS je preko sistema rapex prejel obvestilo o neustreznem pustnem kostumu Maršal blagovne znamke Paw Patrol, ki se prodaja na spletu in je lahko dostopen tudi slovenskemu potrošniku. Testiranje je pokazalo, da so ušesa kostuma izredno vnetljiva in da je plastična vreča neustrezna, kar predstavlja tveganje za zdravje.