Salvini: Imam pravico in dolžnost oblikovati vlado

Milano, 5. marca - Vodja italijanske desničarske Lige Matteo Salvini je po uspehu svoje stranke na nedeljskih parlamentarnih volitvah danes poudaril, da so Italijani Ligi dali mandat, da državo "osvobodi negotovosti in nestabilnosti". "Imam pravico in dolžnost oblikovati vlado," je po poročanju tujih tiskovnih agencij izpostavil na novinarski konferenci v Milanu.