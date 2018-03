Dimnikarji pri OZS pozivajo k varni uporabi kurilnih naprav

Ljubljana, 5. marca - Kljub prihajajočim toplejšim dnevom je treba še naprej zagotavljati varno uporabo kurilnih naprav, uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav opozarja sekcija dimnikarjev pri OZS. Treba je poskrbeti, da ne bo prišlo do zastrupitve z dimnimi plini, dimniškega požara ali do prevelikega onesnaževanja okolja z dimnimi plini.