Policisti svarijo pred dajanjem prostovoljnih prispevkov neznancem

Ljubljana, 5. marca - Policisti svarijo pred dajanjem prostovoljnih prispevkov neznanim ljudem. Občanom svetujejo, naj bodo pozorni na to, ali imajo osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje. Na tržnici Koseze v Ljubljani so v soboto pri pobiranju prostovoljnih prispevkov za gluhe osebe zalotili državljana Romunije, stara 27 in 29 let.