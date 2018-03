Policisti prijeli tri tujce z ukradenimi motornimi kolesi

Maribor, 5. marca - Mariborski policisti postaje za izravnalne ukrepe so v petek zvečer prijeli romunskega, moldavskega in ukrajinskega državljana, pri katerih so v kombiniranem vozilu poljskih registrskih tablic pri pregledu na počivališču Lormanje na pomurski avtocesti našli več ukradenih motornih koles. Zoper vse tri so spisali kazenske ovadbe.