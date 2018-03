Potisek in Cantarutti na Japonsko

Tokio, 5. marca - Državna sekretarja Klemen Potisek in Aleš Cantarutti se bosta v torek v Tokiu srečala z vodstvom japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije Nedo, s katero je Slovenija jeseni 2016 podpisala memorandum o sodelovanju na področju pametnih skupnosti in pametnih omrežij. Ogledala si bosta tudi referenčni pametni mesti.