Ankara v pripravljenosti pred morebitnim terorističnim napadom

Ankara, 5. marca - Ameriški viri so turško obveščevalno službo obvestili o možni teroristični grožnji ameriškemu veleposlaništvu v Ankari in območjem, kjer v tem mestu živijo ameriški državljani. Turške oblasti so zato na teh območjih poostrile varnostne ukrepe, vrata pa je do nadaljnjega zaprlo tudi veleposlaništvo ZDA.