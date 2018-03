GZS: Ureditev napotitve delavcev zavira poslovne priložnosti

Ljubljana, 5. marca - Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki od novega leta drugače ureja področje napotitve delavcev v tujino, po mnenju GZS zavira poslovne priložnosti podjetij in jih spravlja v precej negotov položaj. Nujno je vzpostaviti enoten in pregleden sistem, ki bo podjetja podpiral, in ne zaviral, so zapisali v GZS.