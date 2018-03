Azijske borze v strahu pred trgovinsko vojno navzdol

Tokio, 5. marca - Osrednji indeksi na azijskih borzah so se obrnili navzdol, saj se vlagatelji bojijo trgovinske vojne, ki se obeta po napovedani uvedbi carin na uvoz jekla in aluminija v ZDA. V Tokiu je indeks Nikkei 225 izgubil 0,66 odstotka in padel na najnižjo raven v zadnjih petih mesecih. Evro se je okrepil.