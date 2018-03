Toronto melje naprej, New Orleans do osme zmage v nizu

Toronto, 5. marca - Košarkarji Toronto Raptors so v severnoameriški ligi NBA gostili Charlotte Hornets in prišli še do 45. zmage to sezono. Plenilci so tokrat slavili s 103:98 in so si na vrhu vzhodne konference nabrali dve tekmi prednosti. Medtem pa so New Orleans Hornets z zmago nad Dallasom v gosteh s 126:109 prišli do osmega zaporednega slavja v ligi.