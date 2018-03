V francoskih Alpah v snežnem plazu v nedeljo umrla še dva smučarja

Grenoble, 5. marca - V francoskih Alpah sta pod snežnim plazom v nedeljo umrla smučarja iz Francije in Belgije. Francoski notranji minister Gerard Collomb je na družbenem omrežju Twitter ljudi pozval, naj ravnajo previdno. Pomembno je, da na smučiščih upoštevajo oznake in ne izpostavljajo nevarnosti sebe in reševalnih ekip.