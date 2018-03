Dvoransko SP v Veliki Britaniji 2018 ponovno prineslo največ odličij ZDA

Birmingham, 4. marca - Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki je je med 1. in 4. marcem potekalo v Birminghamu v Veliki Britaniji, je največ odličij ponovno osvojila reprezentanca ZDA, ki je osvojila šest zlatih, 10 srebrnih in dve bronasti medalji. Druga je bila Etiopija (4, 1, 0), tretja Poljska (2, 2, 1) in četrta gostiteljica Velika Britanija (2, 1, 4),