Socialdemokratom na avstrijskem Koroškem po začasnih rezultatih 47,7 odstotka podpore

Celovec, 4. marca - Na današnjih deželnozborskih volitvah na avstrijskem Koroškem so glede na začasne rezultate slavili socialdemokrati s 47,7 odstotka podpore. Na drugo mesto so se z 23,38 odstotka podpore uvrstili svobodnjaki. Tretja je ljudska stranka s 15,35 odstotka. Vstop v deželni zbor je uspel stranki Team Koroška, Zeleni in Neos pa so ostali zunaj.