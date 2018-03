Finance: Mater vola, Trump! (5. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Ne verjeti, da so edino konkurenca in konkurenčna podjetja tisto, kar zagotavlja dobro življenje ljudi, službe, plače, hrano in blaginjo, je tako kot verjeti, da globalnega segrevanja ni. Oboje verjame Donald Trump, predsednik največje in najmočnejše države na svetu, v Financah piše Simona Toplak.