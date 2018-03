Jan Špan iz Beograda z reševalnim vozilom v Ljubljano

Beograd, 4. marca - Košarkar ljubljanske Petrol Olimpije, 25-letni Jan Špan, se je na sinočnji tekmi 21. kroga lige Aba v Beogradu proti FMP, zmaji so zmagali s 86:81, težje poškodoval, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. V boju za žogo je pri nenamernem udarcu utrpel težji pretres možganov in poškodbe obraznih kosti, zdravljenje bo nadaljeval v Ljubljani.